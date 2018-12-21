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ВСУ сегодня получили 10% годовой продукции Укроборонпрома, - Порошенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область принял участие в торжественной церемонии передачи военным частям модернизированного и отремонтированного вооружения

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Могу отметить, что сегодня передаются в ряды Вооруженных Сил Украины почти 10% того, что оборонпром смог сделать за год. И это очень важно, потому что в армии сегодня ждут новые и модернизированные системы залпового огня. Видим наращивание возможностей бронетехники, артиллерии", - сказал глава государства.

Порошенко считает, что благодаря действиям руководства государства и ВСУ, Раде сегодня "резко нарощені" возможности защиты суверенитета Украины.

По словам президента, за период действия военного положения осуществлены действия по сокращению сроков боевого слаживания украинских бригад, передислокации отдельных бригад в места вероятного удара близко к операции Объединенных сил и вдоль азовского побережья.

В Вооруженные Силы передані танки, бронированная машина разминирования, боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка, боевая разведывательная десантная машина, бронированные автомобили "Варта", зенитно-ракетные комплексы, самолеты, вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты. Кроме того, военные части ВСУ получили автомобили, автобусы, бронированные ремонтно-эвакуационные средства и средства ремонта и обслуживания.

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