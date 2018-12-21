Волкер сказал, когда Украине будет предоставлено второй транш военной помощи

21 декабря, 2018, 15:54

Второй транш военной помощи для Украины будет предоставлен в 2020 году

Об этом сказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает "День".

"Мы координируем действия с Украиной и обмениваемся мнениями о вашей оборонительную стратегию, развитие оборонных возможностей. Причем мы обсуждаем вместе, которые есть пробелы, что нужно сделать и чем мы можем помочь. Я предполагаю, что о первом транше упомянутой военной помощи Конгресс сообщит в начале нового года. И, возможно, идти речь о возможности ВМС, противовоздушной обороны ", - сказал Волкер.

По его словам, второй транш военной помощи "будет представлена позднее, в следующем же году".

Он добавил, что "мы будем координировать свои действия по специфическим систем вместе с украинскими представителями в частности, чтобы знать их нужды".