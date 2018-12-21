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Волкер - Новинскому: Украина выполняет Минские договоренности, в отличие от России

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер ответил главе фракции оппозиционного блока Вадиму Новинскому на заявление о якобы том, что Украина не соблюдает Минских договоренностей

Об этом сообщила народный депутат Анна Гопко в эфире Еспресо.TV

Депутат от оппозиционного блока Вадим Новинский на встрече лидеров фракции с Волкером заявил, что Украина также не соблюдает Минские договоренности, на что Волкер ответил: "Украина, в отличие от России, их придерживается, ведь подписала закон о продлении действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ".

Волкер отметил, что Россия действует вопреки Минским договоренностям, ведь проводила выборы в ОРДЛО.

По словам Гопко, Курт Волкер одним из первых называл события на Востоке Украины агрессией и войной в горячей фазе.

 

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