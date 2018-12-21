Военное положение. В Херсоне вблизи военных частей ограничили продажу алкоголя
21 декабря, 2018, 17:25
В Херсоне горсовет принял решение на время военного положения ограничить продажу алкоголя в радиусе 300 метров от воинских частей
Об этом сообщается на сайте горсовета.
В частности, установлен запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 09:00 ежедневно, учитывая выходные дни и праздники, в магазинах, расположенных в радиусе 300 м от мест нахождения военных и пограничных служб в Херсоне.
Этот запрет не касается заведений ресторанного хозяйства.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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