Военное положение. В Херсоне вблизи военных частей ограничили продажу алкоголя

21 декабря, 2018, 17:25

В Херсоне горсовет принял решение на время военного положения ограничить продажу алкоголя в радиусе 300 метров от воинских частей

Об этом сообщается на сайте горсовета.

В частности, установлен запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 09:00 ежедневно, учитывая выходные дни и праздники, в магазинах, расположенных в радиусе 300 м от мест нахождения военных и пограничных служб в Херсоне.

Этот запрет не касается заведений ресторанного хозяйства.