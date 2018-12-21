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Военное положение. В Херсоне вблизи военных частей ограничили продажу алкоголя


фото: umoloda.kiev.ua
В Херсоне горсовет принял решение на время военного положения ограничить продажу алкоголя в радиусе 300 метров от воинских частей

Об этом сообщается на сайте горсовета.

В частности, установлен запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 09:00 ежедневно, учитывая выходные дни и праздники, в магазинах, расположенных в радиусе 300 м от мест нахождения военных и пограничных служб в Херсоне.

Этот запрет не касается заведений ресторанного хозяйства.

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