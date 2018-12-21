Венгрия приобретет немецкие танки Leopard вместо Т-72
Контракт оценивается в $565 миллионов и включает дополнительно 12 танков Leopard 2A4 для учебных целей, сообщает издание Defense Blog .
По словам главы Минобороны Венгрии Тибор Бенко сказал, что подписание соглашения ведет к укреплению сотрудничества вооруженных сил двух стран.
Согласно источникам в Минобороны Венгрии, новые боевые машины заменят действующие советские танки Т-72 и артиллерийские системы.
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Leopard 2А7+ оснащен 120-мм пушкой Rheinmetall 55 калибра. Боевой вес танка - 67 тонн.
Самоходная гаубица PzH 2000 - это самая современная артиллерийская система в мире, которая способна обеспечить огневую поддержку в различных операционных сценариях.
- Напомним, Словакия закупит американские истребители F-16 на замену МиГ-29.
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