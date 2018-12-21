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В Украине запустили электронный кабинет водителя. Что теперь можно будет сделать онлайн


фото: chv.hsc.gov.ua
Государственное агентство по вопросам электронного правительства 21 декабря запустило электронный кабинет автовладельца, в котором доступна первичная регистрация автомобиля

21 декабря Государственное агентство по вопросам электронного управления совместно с Главным сервисным центром МВД представили электронный кабинет автовладельца.

Украинцы смогут онлайн узнать об истории своей машины: какие были предыдущие владельцы, или попадал автомобиль в аварии, или выписаны какие штрафы.

"Теперь каждый может узнать актуальную информацию о своих авто и водительском удостоверении, проверить и оплатить административные правонарушениях, узнать историю любого авто по VIN-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД", - объясняет председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украина Алексей Рыженко на пресс-конференции.

"И это только первая очередь е-услуг - на следующий год у нас очень амбициозные планы", - добавляет заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб.

"Сегодня произойдет в определенном смысле революция. Потому что практически все автовладельцы и связанные с транспортными средствами понимают, что когда-то существовало украинское государство до электронного кабинета водителя и после", - глава Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного правительства и при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугам"/TAPAS и Фонда Восточная Европа.

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