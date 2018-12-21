В Украине в "тени" находится более трети экономики, - МЭРТ

21 декабря, 2018, 16:08

По подсчетам Минэкономразвития за январь-июнь 2018, уровень теневой экономики в Украине составляет 32% от официального ВВП

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Впрочем, этот показатель на 3 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В МЭРТ назвали три фактора, благодаря которым наметилась тенденция к детенизации украинской экономики:

сохранение макроэкономической стабильности;

создание благоприятных условий ведения бизнеса в Украине, свидетельством чего является сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса и улучшения его ожиданий;

сохранение тенденции к экономическому росту в условиях ускоренного роста инвестирования в экономику Украины отечественными компаниями, рост потребительского спроса населения, в том числе под влиянием реформирования в сфере оплаты труда, и благоприятной внешней конъюнктуры.

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В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом, отмечают в министерстве.

Среди таких проблем названы сохранение серьезных вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных Украины территорий через военную агрессию на востоке страны.