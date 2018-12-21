В Украине в "тени" находится более трети экономики, - МЭРТ
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Впрочем, этот показатель на 3 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В МЭРТ назвали три фактора, благодаря которым наметилась тенденция к детенизации украинской экономики:
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сохранение макроэкономической стабильности;
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создание благоприятных условий ведения бизнеса в Украине, свидетельством чего является сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса и улучшения его ожиданий;
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сохранение тенденции к экономическому росту в условиях ускоренного роста инвестирования в экономику Украины отечественными компаниями, рост потребительского спроса населения, в том числе под влиянием реформирования в сфере оплаты труда, и благоприятной внешней конъюнктуры.
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В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом, отмечают в министерстве.
Среди таких проблем названы сохранение серьезных вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных Украины территорий через военную агрессию на востоке страны.
- Напомним, по 2017 уровень теневой экономики в Украине уменьшился на 4 процентных пункта .
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