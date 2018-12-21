В Украине по новым правилам растаможили уже почти 6,5 тыс. авто
21 декабря, 2018, 08:24
По состоянию на 20 декабря украинцы оформили почти 6,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией
Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы в Facebook.
"Из общего количества растаможенных авто - почти 6,2 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 52,3 тыс. грн (8500 за каждое авто)", - говорится в сообщении .
Отмечается, что в течение 19 декабря были совершены 827 растаможек автомобилей.
- Напомним, что Законом Украины от 8 ноября 2018 № 2612-VIIИ "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" для граждан установлены новые условия ввоза транспортных средств.
- "Евробляхеры" заблокировали пункт пропуска на границе с Беларусью и трассу в аэропорт "Борисполь".
- По состоянию на 21 ноября "евробляхеры" продолжали блокировать движение в 8 областях .
- 21 ноября Совет провалила отмену законов о растаможивании "евроблях". Глава МВД Арсен Аваков предупредил "евробляхеров" о разблокировании перекрытых ими автодорог.
- 23 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488 о растаможивании автомобилей на "евробляхах". Участники движения "АвтоЕвроСила" заявили о приостановке акций протеста .
- В Одессе провели первую регистрацию авто за 60 тыс. грн , который был растаможен по новым ставкам акцизного налога.
- По состоянию на 10 декабря были растаможены только около тысячи "евроблях".
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