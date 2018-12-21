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В Украине по новым правилам растаможили уже почти 6,5 тыс. авто

По состоянию на 20 декабря украинцы оформили почти 6,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы в Facebook.

"Из общего количества растаможенных авто - почти 6,2 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 52,3 тыс. грн (8500 за каждое авто)", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в течение 19 декабря были совершены 827 растаможек автомобилей.

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