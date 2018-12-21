В Торецке ликвидировали аварию, которая оставила без воды почти 43 000 человек

21 декабря, 2018, 22:52

В Торецке Донецкой области ликвидировали аварию водопровода и начали заполнять его водой. Авария оставила без воды 42 813 человек

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц в Facebook.

"С 16:30 начинается заполнение водопровода для подачи воды на город Торецк. Все повреждения ремонтники ликвидировали, но завтра, после заполнения водопровода водой, водопровод снова должны осмотреть, чтобы убедиться в качестве проведенных работ", - заявил Куц.

Напомним, что в Торецке ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия водоснабжения.