В Шотландии треть элитного виски оказалась подделкой

21 декабря, 2018, 11:18

В Шотландии провели проверку редкого сорта виски и обнаружили, что более трети бутылок, принимали участие в исследовании, были подделками

Об этом сообщает BBC.

Компания Rare Whiskey 101 (RW101) предоставляет посреднические и консалтинговые услуги покупателям и продавцам редкого и старого виски. Эта компания заказала проверку по определению возраста напитка в Центре экологических исследований Шотландского университета (SUERC) в Ист-Килбрайде.

Эксперты всего проверили 55 бутылок, случайным образом выбранных на аукционах, в частных коллекциях и у розничных продавцов. Поддельный напиток обнаружили в 21 бутылке.

Компания-заказчик подсчитала, что если бы тесты подтвердили подлинность контрафактных напитков, участвовавших в исследовании, их цена составила бы около £635 тыс.

Эксперты использовали для точного определения возраста напитка радиоуглеродный анализ (измерение остаточной концентрации радиоактивного изотопа углерода, присутствующего в спирте каждой бутылки позволяет точно установить возраст виски. - ред.)

По данным RW101, подделки - обычное дело для этого рынка, и примерно каждая десятая бутылка виски, вероятно, изготовленного до 1900 года, оказывается подделкой.

Во время проверки SUERC все бутылки, которые были маркированы ранее этой даты, оказались подделками. Среди них Ardbeg 1885 года, приобретенный у частного владельца, и купажированный виски Thorne's Heritage начала XX века, купленный в аукциониста.

Соучредитель RW101 Дэвид Робертсон также заявил, что воздержался бы от покупки виски, вероятно, произведенного ранее этой даты, даже у добросовестных поставщиков - до тех пор, пока не будет доказано, что это не подделка.

Как он считает, проблема подделки редкого виски на рынке будет только усиливаться, ведь цены на виски увеличиваются, а спрос растет, что и привлекает мошенников.

Всего, по оценке экспертов RW101, совокупная стоимость подделок на мировом рынке жидкого виски достигает £41 млн. Это больше, чем весь британский рынок редкого виски, объем которого, по оценке тех же экспертов, превысит £36 млн.