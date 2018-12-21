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В Сербии поезд въехал в автобус с детьми: есть погибшие и десятки раненых

В Сербии поезд протаранил автобус с детьми, в результате инцидента погибли трое, 22 получили травмы

Об этом сообщает издание Time .

"Поезд протаранил автобус на юге Сербии, в результате чего погибли три человека и получили ранения еще 22", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в больницу. Среди раненых шесть человек находятся в критическом состоянии.

По информации сербской полиции, авария произошла в 6:30 утра в пятницу возле города Нос.

Как отмечается, автобус перевозил местных детей в школу.

Видео с места происшествия показывает, что от удара поезд, который фактически располовинил автобус, частично сошел с рельсов.

Детали инцидента выясняются.

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