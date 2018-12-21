В Полтавской области предприниматель полтора года не выплачивал зарплату работникам

21 декабря, 2018, 14:44

Прокуратурой сообщено о подозрении директору предприятия, который полтора года не выплачивал зарплату работникам

Об этом сообщает Генпрокуратура.

В результате его незаконных действий задолженность перед сотрудниками за период с января 2016-го по июнь 2017 года составляла около четырех миллионов гривен.

При этом предприниматель активно тратил средства на нужды, не связанные с задолженностью перед рабочими.

Сейчас зарплата людям уже выплачена, однако, несмотря на это, в отношении директора открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 175 УК Украины (до двух лет лишения свободы).