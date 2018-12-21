В Полтавской области предприниматель полтора года не выплачивал зарплату работникам
21 декабря, 2018, 14:44
Прокуратурой сообщено о подозрении директору предприятия, который полтора года не выплачивал зарплату работникам
Об этом сообщает Генпрокуратура.
В результате его незаконных действий задолженность перед сотрудниками за период с января 2016-го по июнь 2017 года составляла около четырех миллионов гривен.
При этом предприниматель активно тратил средства на нужды, не связанные с задолженностью перед рабочими.
Сейчас зарплата людям уже выплачена, однако, несмотря на это, в отношении директора открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 175 УК Украины (до двух лет лишения свободы).
- В первом полугодии 2018 года реальный располагаемый доход населения составлял 82% от уровня 2013 года.
- Напомним, летом сообщалось, что за 2017 год уровень теневой экономики в Украине уменьшился на 4 процентных пункта.
По теме
18 декабря, 2018 С 1 января зарплаты преподавателей вузов увеличатся на 20%
18 декабря, 2018 Кабмин повысил на 25% зарплаты работникам Генпрокуратуры
Читайте также
-
-
-
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
По теме
18 декабря, 2018 С 1 января зарплаты преподавателей вузов увеличатся на 20%
18 декабря, 2018 Кабмин повысил на 25% зарплаты работникам Генпрокуратуры
Читайте также
-
-
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой