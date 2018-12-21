В Марселе поезд сошел с рельсов, 14 пострадавших
21 декабря, 2018, 16:58
Во французском городе Марсель вагон поезда, который оставлял станцию Дромель (направление Кастеллан-Сент-Маргерит), сошел с рельсов. В результате инцидента 14 человек получили ранения
Об этом сообщает портал Marseille: 14 personnes légèrement blessées après le déraillement partiel du métro de la ligne 2 (Marins-Pompiers). pic.twitter.com/w2MbbcCoqK
- Infos Françaises (@InfosFrancaises) 21 декабря 2018 "> RTL.
По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность системы сцепления, из-за чего поезд сошел с рельсов.
14 пассажиров получили ранения, их госпитализировали.
Из-за инцидента приостановили движение поездов по этой линии.
Marseille: 14 personnes légèrement blessées après le déraillement partiel du métro de la ligne 2 (Marins-Pompiers). pic.twitter.com/w2MbbcCoqK- Infos Françaises (@InfosFrancaises) 21 декабря 2018
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