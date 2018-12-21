В Германии закрыли последнюю шахту
Об этом сообщает DW .
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер констатировал, что к концу подошла "часть немецкой истории", без которой сама страна и ее развитие в течение последних двух веков были бы немыслимы.
Штайнмайер выразил уверенность в том, что Рурская область будет и в дальнейшем играть важную роль в энергетике Германии. По его словам, здесь, благодаря густой сети вузов и многочисленным инициативам, создано объединение из исследовательских центров и предприятий, которые обеспечат в будущем "устойчивое развитие энергетических опций".
Президент ФРГ высоко оценил тяжелый и опасный труд горняков. Штайнмайер поблагодарил профсоюзы, которые, вместе с государством способствовали мирному и ответственному свертыванию добычи каменного угля в Германии.
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер отметила, что каменноугольная промышленность в Германии обеспечила индустриализацию и, тем самым, процветание страны.
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-