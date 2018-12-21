В Германии закрыли последнюю шахту

21 декабря, 2018, 19:13

В Германии в пятницу, 21 декабря, закрылась последняя шахта по добыче каменного угля, которая была расположена в Ботропе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия

Об этом сообщает DW .

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер констатировал, что к концу подошла "часть немецкой истории", без которой сама страна и ее развитие в течение последних двух веков были бы немыслимы.

Штайнмайер выразил уверенность в том, что Рурская область будет и в дальнейшем играть важную роль в энергетике Германии. По его словам, здесь, благодаря густой сети вузов и многочисленным инициативам, создано объединение из исследовательских центров и предприятий, которые обеспечат в будущем "устойчивое развитие энергетических опций".

Президент ФРГ высоко оценил тяжелый и опасный труд горняков. Штайнмайер поблагодарил профсоюзы, которые, вместе с государством способствовали мирному и ответственному свертыванию добычи каменного угля в Германии.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер отметила, что каменноугольная промышленность в Германии обеспечила индустриализацию и, тем самым, процветание страны.