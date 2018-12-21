В Германии суд ограничил продажи iPhone
Об этом сообщает Reuters .
Согласно информации информагентства, компания Apple нарушила патентные права на аппаратное обеспечение, разработанное компанией Qualcomm.
В результате на территории Германии суд запретил продажу некоторых моделей iPhone, которые включают в себя части, подлежащие судебному спору.
Также указано, что постановление суда не является окончательным. Apple может подать апелляцию в суд высшей инстанции.
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