В Германии суд ограничил продажи iPhone

21 декабря, 2018, 10:48

Суд Германии ограничил продажу некоторых моделей телефонов iPhone компании Apple из-за патентных нарушений

Об этом сообщает Reuters .

Согласно информации информагентства, компания Apple нарушила патентные права на аппаратное обеспечение, разработанное компанией Qualcomm.

В результате на территории Германии суд запретил продажу некоторых моделей iPhone, которые включают в себя части, подлежащие судебному спору.

Также указано, что постановление суда не является окончательным. Apple может подать апелляцию в суд высшей инстанции.

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