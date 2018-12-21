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В Германии суд ограничил продажи iPhone


фото: REUTERS
Суд Германии ограничил продажу некоторых моделей телефонов iPhone компании Apple из-за патентных нарушений

Об этом сообщает Reuters .

Согласно информации информагентства, компания Apple нарушила патентные права на аппаратное обеспечение, разработанное компанией Qualcomm.

В результате на территории Германии суд запретил продажу некоторых моделей iPhone, которые включают в себя части, подлежащие судебному спору.

Также указано, что постановление суда не является окончательным. Apple может подать апелляцию в суд высшей инстанции.

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