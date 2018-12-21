 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ГБР объявят новый конкурс на следователей из-за нагрузки по военным преступлениям


фото: 112.ua
В первые месяцы работы у следователей Государственного бюро расследований будет большая нагрузка по военным преступлениям

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор бюро Роман Труба.

"На данный момент мы проанализировали количество военных преступлений и понимаем, что нагрузка на следователей будет чрезвычайно большой. Поэтому в ближайшее время я приму решение об объявлении нового конкурса на должности следователей для того, чтобы подкрепить само управление, которое будет заниматься военными преступлениями", - отметил труба.

  • Ранее сообщалось, что внешняя комиссия выбрала 27 победителей конкурса руководящего состава Бюро - директоров территориальных органов и руководителей управлений центрального аппарата. Согласно законодательству, они все должны были пройти проверку государственными органами власти.
  • Конкурсная комиссия уничтожила полиграф-записи 27 кандидатов на руководящие должности в Государственный бюро расследований. Руководитель ГБР Роман Труба отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении этих кандидатов на должности.
  • В июле Госбюро расследований объявило конкурс на более чем 40 руководящих должностей, среди которых руководители следственных отделов и заместители руководителей управлений.
  • 27 ноября следователи Государственного бюро расследований уже зарегистрировали первые уголовные производства.
Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать