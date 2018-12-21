В ГБР объявят новый конкурс на следователей из-за нагрузки по военным преступлениям
21 декабря, 2018, 11:34
В первые месяцы работы у следователей Государственного бюро расследований будет большая нагрузка по военным преступлениям
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор бюро Роман Труба.
"На данный момент мы проанализировали количество военных преступлений и понимаем, что нагрузка на следователей будет чрезвычайно большой. Поэтому в ближайшее время я приму решение об объявлении нового конкурса на должности следователей для того, чтобы подкрепить само управление, которое будет заниматься военными преступлениями", - отметил труба.
- Ранее сообщалось, что внешняя комиссия выбрала 27 победителей конкурса руководящего состава Бюро - директоров территориальных органов и руководителей управлений центрального аппарата. Согласно законодательству, они все должны были пройти проверку государственными органами власти.
- Конкурсная комиссия уничтожила полиграф-записи 27 кандидатов на руководящие должности в Государственный бюро расследований. Руководитель ГБР Роман Труба отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении этих кандидатов на должности.
- В июле Госбюро расследований объявило конкурс на более чем 40 руководящих должностей, среди которых руководители следственных отделов и заместители руководителей управлений.
- 27 ноября следователи Государственного бюро расследований уже зарегистрировали первые уголовные производства.
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