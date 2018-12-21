В ГБР объявят новый конкурс на следователей из-за нагрузки по военным преступлениям

21 декабря, 2018, 11:34

В первые месяцы работы у следователей Государственного бюро расследований будет большая нагрузка по военным преступлениям

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор бюро Роман Труба.

"На данный момент мы проанализировали количество военных преступлений и понимаем, что нагрузка на следователей будет чрезвычайно большой. Поэтому в ближайшее время я приму решение об объявлении нового конкурса на должности следователей для того, чтобы подкрепить само управление, которое будет заниматься военными преступлениями", - отметил труба.