В Джибути арестовали джихадиста, причастного к теракту в редакции "Charlie Hebdo"
Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает Reuters .
"Это очень хорошая новость (об аресте джихадиста, - ред.), поскольку этот террорист сыграл важную роль в планировании нападения на Charlie Hebdo", - сказала Парли.
Как отмечается, 36-летний Питер Шериф, также известный как Абу Хамза, был близок к братьям Куаши, устроившим теракт в редакции Charlie Hebdo.
По информации агентства, джихадиста арестовали в воскресенье, 16 декабря.
Как сообщалось, атака на сатирический еженедельник Charlie Hebdo произошла в Париже 7 января 2015 года. Два злоумышленники ворвались в редакцию и открыли огонь по работникам. Тогда погибли 12 человек. Пождозреваемых - братьев Шерифа и Саида Куаши - ликвидировал спецназ во время штурма.
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