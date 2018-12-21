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В Джибути арестовали джихадиста, причастного к теракту в редакции "Charlie Hebdo"


фото: REUTERS
В африканской Республике Джибути арестован джихадист, подозреваемый в помощи братьям, которые совершили теракт в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже в 2015 году

Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает Reuters .

"Это очень хорошая новость (об аресте джихадиста, - ред.), поскольку этот террорист сыграл важную роль в планировании нападения на Charlie Hebdo", - сказала Парли.

Как отмечается, 36-летний Питер Шериф, также известный как Абу Хамза, был близок к братьям Куаши, устроившим теракт в редакции Charlie Hebdo.

По информации агентства, джихадиста арестовали в воскресенье, 16 декабря.

Как сообщалось, атака на сатирический еженедельник Charlie Hebdo произошла в Париже 7 января 2015 года. Два злоумышленники ворвались в редакцию и открыли огонь по работникам. Тогда погибли 12 человек. Пождозреваемых - братьев Шерифа и Саида Куаши - ликвидировал спецназ во время штурма.

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