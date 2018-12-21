В Чехии взорвался метан в шахте, погибли уже 13 человек

21 декабря, 2018, 09:26

В Чехии вблизи города Карвин прогремел взрыв на угольной шахте CSM

Об этом сообщает чешское издание Ceske Novine .

По данным издания, в северной части шахты на глубине 880 м взорвался метан, в результате чего погибли уже 13 горняков. При этом большинство погибших - граждане Польши.

Еще трое шахтеров находятся в больнице в тяжелом состоянии. 7 горняков получили легкие ранения.

Всех работников шахты пока эвакуированы, на месте трагедии работают спасательные службы. Шахта принадлежит государственному предприятию Prisko.