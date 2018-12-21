В Барселоне более 60 пострадавших в стычках из-за приезда испанского правительства
Задержаны по меньшей мере 12 человек, сообщает DT.UA.
"Врачи лечили в общей сложности 66 человек, в основном с легкими травмами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из задержанных нес материал для изготовления "коктейлей Молотова".
Каталонские сепаратисты протестуют против решения премьер-министра Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне. В регион прислали в качестве подкрепления сотни сотрудников полиции из департамента по противодействию массовым беспорядкам. Каталонская полиция применяла силу для удержания протестующих. Те, в свою очередь, построили баррикады и парализовали автодвижение в Барселоне.
Ранее Санчес договорился с главой кабинета министров Каталонии Кимом Торре о совместной работе с целью поиска решения политического кризиса, который продолжается после проведения в прошлом году референдума о независимости Каталонии от Испании. Их вторая встреча состоялась накануне.
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