Уверенно смотрим в будущее. Порошенко прокомментировал выделение транша кредита МВФ

21 декабря, 2018, 12:03

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал первый транш кредита МВФ на сумму $1,4 млрд по новой программе stand-by

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Только что поступили средства от МВФ - макрофинансовая помощь от ЕС, поступают средства от Всемирного банка, золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов, что способствует стабильности экономики Украины. Мы с уверенностью смотрим в будущее!" - написал президент.

Только что поступили средства от МВФ - макрофинансовая помощь от ЕС, поступают средства от Всемирного банка, и золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов, что способствует стабильности экономики Украины. Мы с уверенностью смотрим в будущее! - Петр Порошенко (@poroshenko) 21 декабря 2018 г.