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Уверенно смотрим в будущее. Порошенко прокомментировал выделение транша кредита МВФ


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал первый транш кредита МВФ на сумму $1,4 млрд по новой программе stand-by

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Только что поступили средства от МВФ - макрофинансовая помощь от ЕС, поступают средства от Всемирного банка, золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов, что способствует стабильности экономики Украины. Мы с уверенностью смотрим в будущее!" - написал президент.

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