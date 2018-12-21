Уверенно смотрим в будущее. Порошенко прокомментировал выделение транша кредита МВФ
Об этом глава государства написал в Twitter.
"Только что поступили средства от МВФ - макрофинансовая помощь от ЕС, поступают средства от Всемирного банка, золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов, что способствует стабильности экономики Украины. Мы с уверенностью смотрим в будущее!" - написал президент.
Только что поступили средства от МВФ - макрофинансовая помощь от ЕС, поступают средства от Всемирного банка, и золотовалютные резервы Украины составляют уже почти 20 млрд долларов, что способствует стабильности экономики Украины. Мы с уверенностью смотрим в будущее!- Петр Порошенко (@poroshenko) 21 декабря 2018 г.
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Отметим, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины . По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря.
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Решение о дальнейших траншах будет принято в мае и в ноябре 2019 года в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.
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19 декабря стало известно, что утверждена новая программа финансирования stand-by для Украины на $3,9 млрд будет базироваться на четырех приоритетных направлениях.
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Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере $1,4 млрд.
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