Укрзализныця обеспечивает перевозки "Метинвеста" в ущерб другим предприятиям отрасли, - КЖРК

21 декабря, 2018, 09:52

КЖРК заявляет, что железнодорожники направляют все ресурсы на обслуживание крупнейшего игрока на рынке - "Метинвеста" Рината Ахметова за счет других предприятий

ПАО "Укрзализныця" обеспечивает перевозки металлургического холдинга Рината Ахметова "Метивест" за счет других предприятий горно-металлургической отрасли.

Об этом говорится в письме Криворожского железорудного комбината премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю правления Укрзализныци Евгению Кравцову, пишет УНИАН .

В заявлении КЖРК заявляет, что с декабря Укрзализныця фактически прекратила предоставлять вагоны под экспортные поставки продукции комбината. В результате были сорваны поставки железной руды практически по всем контрактам КЖРК с меткомбинатами Восточной и Центральной Европы. Железнодорожники не выполняют утвержденный ими же план перевозок для КЖРК, который на декабрь составляет 251,21 тыс. тонн или 3592 вагона. За первые 12 дней декабря согласно плану КЖРК должен был получить 1484 вагона для перевозки, тогда как было предоставлено всего 243 вагона.

КЖРК заявляет, что железнодорожники направляют все ресурсы на обслуживание крупнейшего игрока на рынке - "Метинвеста" Рината Ахметова за счет других предприятий.

"Несмотря на взятые обязательства, ПАО" Укрзализныця "отказывается их выполнять, направляя весь парк пустых полувагонов на обеспечение потребностей исключительно предприятий ООО" Метинвест Холдинг ", - говорится в письме.

За те же 12 дней на перевозку предприятий "Метинвеста" Укрзализныця выделила почти 10 тыс. вагонов, в то время как для КЖРК только 243. В результате за 12 дней КЖРК, на котором работает 9000 человек, потерял от невыполненных поставок руды 94,8 миллиона гривен и находится фактически под угрозой остановки, а бюджет не получил 19 тыс. налоговых платежей.

Комбинат заявляет, что Укрзализныця выполняет указание непосредственно Кабинету Министров любой ценой обеспечить для "Метинвеста" ежедневную отправку 36 маршрутов (около 1240 вагонов). КЖРК расценивают ситуацию, как дискриминацию государством части предприятий отрасли в угоду конкурентам.

"Мы не понимаем, какими соображениями руководствуются в Кабинете Министров, когда отдают приказы, фактически уничтожают крупнейшее предприятие в Украине по добыче руды подземным способом, одного из крупнейших налогоплательщиков, и почему устанавливается дифференцированный подход к допуску предприятий к государственной инфраструктуре (дороги), с выделением предприятий, имеющих значительное преимущество над другими? ", - говорится в письме.

КЖРК подчеркивает, что в 2017 году заплатило в бюджет более 10 млрд гривен налогов, что делает его одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. Комбинат просит премьер-министра Владимира Гройсмана и руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова срочно вмешаться в ситуацию, восстановить обеспечения КЖРК вагонами и наказать виновных в сложившейся ситуации. В противном случае предприятие намерено обращаться к президенту Петра Порошенко, в АМКУ, судебные и правоохранительные органы, в том числе и с требованием дать правовую квалификацию действий должностных лиц Укрзализныци.

Как сообщалось, в течение всего года промышленники и аграрии постоянно заявляют о нехватке вагонов для обеспечения необходимых грузоперевозок. По оценкам металлургов до 2021 года дефицит вагонов составит 18 тыс. единиц. В мае Укрзализныця заключила с "Метинвестом" миллиардные контракты на закупку стали.