Украинцы со следующего года смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам

21 декабря, 2018, 16:33

В январе-феврале 2019 станет известна дата, когда между Украиной и Грузией можно будет путешествовать по ID-паспортам

Об этом сказал государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, сообщает LB.ua .

Он напомнил, что в октябре 2018 году с Грузией подписали соглашение о возможности поездок по внутренним украинским паспортам нового образца - ID-картами. Соглашение утвердили на прошлой неделе на заседании Кабмина.

"Так же мы ожидаем в ближайшее неделями выполнения грузинской стороной этих процедур. Поэтому уже в январе-феврале 2019 объявим конкретную дату и в Грузию можно будет ездить даже без загранпаспорта", - отметил он.