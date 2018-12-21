Украинцы со следующего года смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам
21 декабря, 2018, 16:33
В январе-феврале 2019 станет известна дата, когда между Украиной и Грузией можно будет путешествовать по ID-паспортам
Об этом сказал государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, сообщает LB.ua .
Он напомнил, что в октябре 2018 году с Грузией подписали соглашение о возможности поездок по внутренним украинским паспортам нового образца - ID-картами. Соглашение утвердили на прошлой неделе на заседании Кабмина.
"Так же мы ожидаем в ближайшее неделями выполнения грузинской стороной этих процедур. Поэтому уже в январе-феврале 2019 объявим конкретную дату и в Грузию можно будет ездить даже без загранпаспорта", - отметил он.
- Напомним, 12 декабря Кабинет министров Украины утвердил соглашение о взаимной отмене визовых требований с Грузией.
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