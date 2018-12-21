Украина предложит России новую дату обмена пленными

21 декабря, 2018, 13:06

Украинская сторона контактной группы по Донбассу предлагает провести обмен заложниками 5 января

Об этом сообщает в Facebook вице-спикер Рады и участник переговоров Ирина Геращенко.

По ее словам, сегодня состоялось совещание представителя Украины в контактной группе Евгения Марчука с участниками гуманитарной подгруппы.

"Вышли на ОБСЕ с инициативой провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудят вопрос освобождения заложников и политзаключенных", - сообщила Геращенко.

В частности, украинская сторона готова передать 72 человека в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Кроме того, готова передать России 22 россиян, отбывающих наказание в украинских тюрьмах.

"Мы предлагаем освободить содержащихся в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019, чтобы 150 человек встречали Рождество дома... Обращаемся в Совет Церквей поддержать нашу инициативу", -добавила она.