Украина предложит России новую дату обмена пленными
Об этом сообщает в Facebook вице-спикер Рады и участник переговоров Ирина Геращенко.
По ее словам, сегодня состоялось совещание представителя Украины в контактной группе Евгения Марчука с участниками гуманитарной подгруппы.
"Вышли на ОБСЕ с инициативой провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудят вопрос освобождения заложников и политзаключенных", - сообщила Геращенко.
В частности, украинская сторона готова передать 72 человека в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Кроме того, готова передать России 22 россиян, отбывающих наказание в украинских тюрьмах.
"Мы предлагаем освободить содержащихся в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019, чтобы 150 человек встречали Рождество дома... Обращаемся в Совет Церквей поддержать нашу инициативу", -добавила она.
- Напомним, Россия отказалась менять своих граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в украинских тюрьмах на украинских заключенных в российских тюрьмах.
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