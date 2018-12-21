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Украина получит еще 2 французских вертолета Airbus

В ближайшие недели Украина получит еще 2 французских вертолета Н-225 Airbus Helicopters

Об этом сообщает пресс-служба Airbus Helicopters, передает Интерфакс-Украина .

"Следующие два вертолета H225 пополнят флот (системы) уже в течение следующих недель", - говорится в сообщении.

Два тяжелых вертолета Н-225 поступят в рамках программы создания единой системы авиационной безопасности и гражданской обороны в Украине.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 21 декабря, МВД получило 2 вертолета Airbus для спасателей и нацгвардийцив.

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