Украина получит еще 2 французских вертолета Airbus
21 декабря, 2018, 20:48
В ближайшие недели Украина получит еще 2 французских вертолета Н-225 Airbus Helicopters
Об этом сообщает пресс-служба Airbus Helicopters, передает Интерфакс-Украина .
"Следующие два вертолета H225 пополнят флот (системы) уже в течение следующих недель", - говорится в сообщении.
Два тяжелых вертолета Н-225 поступят в рамках программы создания единой системы авиационной безопасности и гражданской обороны в Украине.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 21 декабря, МВД получило 2 вертолета Airbus для спасателей и нацгвардийцив.
- Напомним, всего до конца этого года поступят четыре вертолета для ГСЧС и Нацгвардии .
- В Нацполиции появится новое подразделение - полицейских будут доставлять на место происшествия вертолетами.
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