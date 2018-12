Украина поднялась в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса Forbes на 77 место

21 декабря, 2018, 13:20

Годом ранее Украина занимала 80 место из 153 стран

Рейтинг The Best Countries For Business подготовлен и опубликован журналом Forbes.

В этом году Украина заняла 77 место в рейтинге стран, наиболее подходящих для ведения бизнеса.

Всего в нынешнем году в рейтинге представлена ​​161 страна мира.

Рядом с Украиной расположились Аргентина (76) и Шри Ланка (78).

Лучшей страной для ведения бизнеса специалисты Forbes признали Великобританию - уже второй раз подряд. На втором месте - Швеция, на третьем - Гонконг.

Последние места заняли Центральноафриканская республика (161) и Республика Конго (160).

Страны-соседки Украины оказались на таких позициях: Польша - 34 место, Россия - пятьдесят пятое.

За год Украина поднялась на три ступени - в прошлом году мы занимали 80 позицию в рейтинге Forbes. Однако сейчас в рейтинге учтена 161 страна, а годом ранее - 153.

Легкость ведения бизнеса специалисты Forbes оценивают по следующим критериям:

свобода торговли;

монетарная свобода;

защита прав собственности;

инновации;

технологии;

бюрократия (red tape)

защита инвесторов;

коррупция;

личная свобода;

налогообложение.

Больше всего за год наша страна продвинулась по критерию "Защита прав собственности" - заняла в нем 110 место. Но при этом за год значительно ухудшился показатель "Торговой свободы" - 71 место.

Эксперты Forbes отмечают прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ, но при этом подчеркивают необходимость дальнейших улучшений.

Среди них, в частности: улучшение деловой среды для привлечения иностранных инвестиций, продолжение борьбы с коррупцией, развитие рынков капитала, приватизация государственных предприятий и земельная реформа.

