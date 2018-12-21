 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина поднялась в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса Forbes на 77 место


фото: focus.ua
Годом ранее Украина занимала 80 место из 153 стран

Рейтинг The Best Countries For Business подготовлен и опубликован журналом Forbes.

В этом году Украина заняла 77 место в рейтинге стран, наиболее подходящих для ведения бизнеса.

Всего в нынешнем году в рейтинге представлена ​​161 страна мира.

Рядом с Украиной расположились Аргентина (76) и Шри Ланка (78).
Лучшей страной для ведения бизнеса специалисты Forbes признали Великобританию - уже второй раз подряд. На втором месте - Швеция, на третьем - Гонконг.

Последние места заняли Центральноафриканская республика (161) и Республика Конго (160).

Страны-соседки Украины оказались на таких позициях: Польша - 34 место, Россия - пятьдесят пятое.
За год Украина поднялась на три ступени - в прошлом году мы занимали 80 позицию в рейтинге Forbes. Однако сейчас в рейтинге учтена 161 страна, а годом ранее - 153.

Легкость ведения бизнеса специалисты Forbes оценивают по следующим критериям:

  • свобода торговли;
  • монетарная свобода;
  • защита прав собственности;
  • инновации;
  • технологии;
  • бюрократия (red tape)
  • защита инвесторов;
  • коррупция;
  • личная свобода;
  • налогообложение.

Больше всего за год наша страна продвинулась по критерию "Защита прав собственности" - заняла в нем 110 место. Но при этом за год значительно ухудшился показатель "Торговой свободы" - 71 место.

Эксперты Forbes отмечают прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ, но при этом подчеркивают необходимость дальнейших улучшений.

Среди них, в частности: улучшение деловой среды для привлечения иностранных инвестиций, продолжение борьбы с коррупцией, развитие рынков капитала, приватизация государственных предприятий и земельная реформа.

Читайте также: Дорасти до Африки. Врут ли международные рейтинги о месте Украины

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать