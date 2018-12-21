Украина поднялась в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса Forbes на 77 место
Рейтинг The Best Countries For Business подготовлен и опубликован журналом Forbes.
В этом году Украина заняла 77 место в рейтинге стран, наиболее подходящих для ведения бизнеса.
Всего в нынешнем году в рейтинге представлена 161 страна мира.
Рядом с Украиной расположились Аргентина (76) и Шри Ланка (78).
Лучшей страной для ведения бизнеса специалисты Forbes признали Великобританию - уже второй раз подряд. На втором месте - Швеция, на третьем - Гонконг.
Последние места заняли Центральноафриканская республика (161) и Республика Конго (160).
Страны-соседки Украины оказались на таких позициях: Польша - 34 место, Россия - пятьдесят пятое.
За год Украина поднялась на три ступени - в прошлом году мы занимали 80 позицию в рейтинге Forbes. Однако сейчас в рейтинге учтена 161 страна, а годом ранее - 153.
Легкость ведения бизнеса специалисты Forbes оценивают по следующим критериям:
- свобода торговли;
- монетарная свобода;
- защита прав собственности;
- инновации;
- технологии;
- бюрократия (red tape)
- защита инвесторов;
- коррупция;
- личная свобода;
- налогообложение.
Больше всего за год наша страна продвинулась по критерию "Защита прав собственности" - заняла в нем 110 место. Но при этом за год значительно ухудшился показатель "Торговой свободы" - 71 место.
Эксперты Forbes отмечают прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ, но при этом подчеркивают необходимость дальнейших улучшений.
Среди них, в частности: улучшение деловой среды для привлечения иностранных инвестиций, продолжение борьбы с коррупцией, развитие рынков капитала, приватизация государственных предприятий и земельная реформа.
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