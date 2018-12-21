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Украина нарастила силы для защиты от российской агрессии, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Украина продолжает наращивать силы и возможности для противодействия возможной открытой российской агрессии

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время передачи военной техники на Житомирщине, передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, опасность российской агрессии пока не уменьшилась, но наращены наши возможности, осуществлена международная солидарность - вы видите, что в этих условиях наши партнеры приняли решение о продлении санкций", - отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что имеет достаточно доказательств наращивания российских военных сил вдоль украинской границы и на территории Азово-Черноморского бассейна.

По словам президента, сегодня украинская армия может хвастаться мобильными возможностями ВСУ для отпора российской агрессии.

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