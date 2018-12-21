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Украина может получить новый языковой закон в феврале, - Кириленко

В начале 2019 года Украина может получить новое законодательство о государственном языке, ведь сейчас только Конституция регулирует использование украинского языка

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в эфире ObozTV .

"В октябре этого года в первом чтении парламент одобрил этот законопроект, а в конце января - начале февраля парламент будет рассматривать этот закон во втором чтении. Соответственно, если парламент его примет, в феврале Украина получит новое полноценное языковое законодательство", - отметил Кириленко.

По его словам, сейчас в стране нет ни одного закона, кроме Конституции, который бы регулировал применения украинского языка.

Закон будет регулировать использование украинского языка во всех сферах общественной жизни: в СМИ, судопроизводстве, деятельности учреждений и органов власти, рекламе. Также он предусматривает создание комиссии по вопросам украинского языка, должности уполномоченного по вопросам языка, а также открытие бесплатных курсов для его изучения.

Как отметил вице-премьер, если гражданин хочет стать госслужащим или получить украинское гражданство, он должен будет зафиксировать уровень владения украинским языком и получить соответствующий государственный сертификат.

Напомним, что Рада одобрила законопроект о функционировании украинского языка как государственного за основу

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