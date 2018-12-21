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Только 15% киевлян живут в новых и относительно новых домах


фото: livejournal
Объемы ввода в эксплуатацию нового жилья в Киеве существенно снизились в этом году

Об этом сообщают в Офисе эффективного регулирования .

Согласно данным Госстата, в Киеве только 15,5% домохозяйств проживают в новых и относительно новых домах, построенных после 1990 года. Более 50% домохозяйств живет в зданиях, построенных в 60-70-е годы прошлого века.

Объемы ввода в эксплуатацию нового жилья в Киеве существенно снизились в этом году.

В среднем жилье на первичном рынке в столице пока остается крайне недоступным для населения.

"Динамика 2016-2017 годов имеет положительную тенденцию, особенно в нижнем ценовом сегменте. В 2018 году существенного улучшения ситуации с доступностью новостроек не случилось. Даже новостройки нижнего ценового сегмента пока далеки от зоны массовой доступности", - говорится в сообщении.

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В целом жилая недвижимость в Киеве является наименее доступной среди всех регионов Украины, а в 2018 году положительная тенденция на улучшение индекса доступности затормозилась.

За девять месяцев 2018 года объем принятого в эксплуатацию жилья в Киеве уменьшился на 45%, а в Киевской области - на 33%, по данным Нацбанка.

"За первые три квартала прошлого года количество построенных квартир в столице выросло почти вдвое, поскольку в прошлом году действовала пониженная ставка долевого участия", - добавляют в BRDO.




 

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