Tinder-скандал со студенткой и должностным лицом Нацполиции: председатель ГБР Труба отрицает свою причастность
Об этом сообщает РБК-Украина .
Роман Труба заверил, что не имеет никакого отношения к секс-скандалу с мужем своей заместителя Ольги Варченко.
"Я уверен, что будет установлена истина, и те люди, которые имеют отношение к этому скандалу, понесут ответственность. В этом уголовном производстве мой заместитель (Ольга Варченко, - ред.) спрашивал, участвовал в следственных действиях, он мне постоянно докладывает о то, что расследование продвигается, и по завершению будут озвучены некоторые данные ", - добавил Труба.
В начале ноября студентка киевского вуза Наталья Бурейко написала в Фейсбуке пост, в котором заявила о сексуальных домогательствах от мужчины, с которым познакомилась через приложение Tinder.
Он представился сотрудником Нацполиции Александром Варченко. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой.
Сам Варченко назвал это провокацией и попыткой дискредитировать семью, ведь его жена - заместитель председателя ГБР.
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