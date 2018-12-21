Tinder-скандал со студенткой и должностным лицом Нацполиции: председатель ГБР Труба отрицает свою причастность

21 декабря, 2018, 17:27

Председатель Государственного бюро расследования Роман Труба отрицает свою причастность к скандалу со студенткой Натальей Бурейко и должностным лицом Нацполиции Александром Варченко

Об этом сообщает РБК-Украина .

Роман Труба заверил, что не имеет никакого отношения к секс-скандалу с мужем своей заместителя Ольги Варченко.

"Я уверен, что будет установлена истина, и те люди, которые имеют отношение к этому скандалу, понесут ответственность. В этом уголовном производстве мой заместитель (Ольга Варченко, - ред.) спрашивал, участвовал в следственных действиях, он мне постоянно докладывает о то, что расследование продвигается, и по завершению будут озвучены некоторые данные ", - добавил Труба.

В начале ноября студентка киевского вуза Наталья Бурейко написала в Фейсбуке пост, в котором заявила о сексуальных домогательствах от мужчины, с которым познакомилась через приложение Tinder.

Он представился сотрудником Нацполиции Александром Варченко. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой.

Сам Варченко назвал это провокацией и попыткой дискредитировать семью, ведь его жена - заместитель председателя ГБР.

Позже девушка извинилась за клевету перед Варченко и членами его семьи.