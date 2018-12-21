 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Tinder-скандал со студенткой и должностным лицом Нацполиции: председатель ГБР Труба отрицает свою причастность


фото: radiosvoboda
Председатель Государственного бюро расследования Роман Труба отрицает свою причастность к скандалу со студенткой Натальей Бурейко и должностным лицом Нацполиции Александром Варченко

Об этом сообщает РБК-Украина .

Роман Труба заверил, что не имеет никакого отношения к секс-скандалу с мужем своей заместителя Ольги Варченко.

"Я уверен, что будет установлена истина, и те люди, которые имеют отношение к этому скандалу, понесут ответственность. В этом уголовном производстве мой заместитель (Ольга Варченко, - ред.) спрашивал, участвовал в следственных действиях, он мне постоянно докладывает о то, что расследование продвигается, и по завершению будут озвучены некоторые данные ", - добавил Труба.

В начале ноября студентка киевского вуза Наталья Бурейко написала в Фейсбуке пост, в котором заявила о сексуальных домогательствах от мужчины, с которым познакомилась через приложение Tinder.

Он представился сотрудником Нацполиции Александром Варченко. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой.

Сам Варченко назвал это провокацией и попыткой дискредитировать семью, ведь его жена - заместитель председателя ГБР.

Позже девушка извинилась за клевету перед Варченко и членами его семьи.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать