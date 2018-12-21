Столтенберг отметил, что НАТО должен ответить на действия "напористой России"
21 декабря, 2018, 16:23
Приоритетными для НАТО вопросами являются отношения с Россией, конфликт в Украине, терроризм и кибератаки
Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает RTBF, передает РБК-Украина.
"Основная задача для НАТО в том, чтобы приготовиться к серии вызовов и угроз одновременно. Мы не можем позволить себе роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или более напористой Россией. Мы должны ответить на все эти вызовы сразу", - сказал он.
- Ранее он заявил, что в случае открытого нападения России на Украину НАТО продолжит усиливать украинский обороноспособность.
По теме
21 декабря, 2018 Волкер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО
20 декабря, 2018 После отмены соглашения с Россией по Азову корабли НАТО смогут заходить в Керченский пролив, - Белецкий
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
21 декабря, 2018 Волкер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО
20 декабря, 2018 После отмены соглашения с Россией по Азову корабли НАТО смогут заходить в Керченский пролив, - Белецкий
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-