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Столтенберг отметил, что НАТО должен ответить на действия "напористой России"


фото: EPA
Приоритетными для НАТО вопросами являются отношения с Россией, конфликт в Украине, терроризм и кибератаки

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает RTBF, передает РБК-Украина.

"Основная задача для НАТО в том, чтобы приготовиться к серии вызовов и угроз одновременно. Мы не можем позволить себе роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или более напористой Россией. Мы должны ответить на все эти вызовы сразу", - сказал он.

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