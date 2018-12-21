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Стартаперы отправили через Укрпочту товаров на 70 тыс. грн, а они исчезли. На почте обвиняют "Борисполь"


фото: golos.ua
Украинский стартап ToysLab отправил через Укрпочту товары на тысячи долларов. Из-за задержки посылок компания не может вовремя доставить часть заказов

Сергей Клейменов, соучредитель украинского стартапа ToysLab, который в 2018 году успешно вывел на Kickstarter игрушки Wumba, пожаловался на проблемы в работе "Укрпочты", передает ain.ua

Клейменов написал в посте на Facebook, отправил Укрпочтой 132 посылки, менее половины от общего числа.

Внеся деньги за игрушки на Kickstarter еще в августе, клиенты рассчитывали получить их к Рождеству. Производство всей партии закончилось еще 3 декабря, после чего ToysLab заключили договор с почтовым оператором, зарегистрировали отправление в личном кабинете, а также распечатали и закрепили на посылках наклейки для трекинга.

Затем компания перечислила в счет Укрпочты полную предоплату за доставку - более 70 тыс. грн.
Большую часть посылок (около 70 посылок) курьер Укрпочты унес 4 декабря. Вторая и третья выдача прошли 6 и 12 декабря. Вскоре после этого начались проблемы.

7 декабря около 80% отправленных посылок "зависли" в статусе "Отправка международного отправления из учреждения обмена страны подачи". А 5 посылок вообще исчезли из базы почтового оператора.

Как отмечает Клейменов, в каждой из посылок находился минимум 1 набор игрушек стоимостью $ 75-85, а в некоторых - по несколько таких заказов.

Сначала в компании затруднились ответить о местонахождении пропавших посылок.

Служба поддержки сообщает, что отправка покинули территорию страны, но не удается в детали.

В комментариях к посту предпринимателя руководитель Укрпочты Игорь Смелянский признал вину компании и сообщил, что проблема - на плечах аэропорта "Борисполь".

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