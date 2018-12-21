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С 1 января Украина прекратит оформление виз иностранцам в международных аэропортах


фото: lb.ua
С 1 января 2019 года Украина прекратит оформление виз в международных аэропортах и расширит функционал электронной визы

Об этом заявил госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает Lb.ua.

"С 1 января прекращается оформление виз в международных аэропортах и расширяется функционал электронной визы", - сказал он.

Заяц пояснил, что за текущий год в Борисполе, Жулянах и аэропорте Одессы были оформлены около 35 тыс. виз, однако в МИД признали, что это несовременная и неэффективная методика. Часть иностранцев не говорит по-английски, часть иностранцев не имеет банковской карты, которой можно оплатить консульский сбор.

Вместо виз в аэропортах будут оформляться электронные визы. Их функционал будет расширен за счет увеличения количества государств, граждане которых смогут их оформить. Кроме того, расширяется перечень оснований для ее выдачи.

"Сейчас основанием является только туристическая или деловая поездка. С 1 января к этому добавляются также лечение, частные поездки для посещения родственников. Добавляются визы для журналистов. Итак, электронными визами мы перекрываем практически все неиммиграционные типы поездок", - пояснил Заец.

Он добавил, что с 1 января стоимость электронной визы составит $85.

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