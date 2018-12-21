С 1 января МИД введет е-визы гражданам 52 стран для въезда в Украину

21 декабря, 2018, 12:30

С 1 января 2019 министерство иностранных дел Украины вводит оформления электронных виз для въезда в Украину гражданам 52 государств

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"С 1 января 2019 МИД будет осуществлять централизованное оформление виз в электронном виде (e-виза) иностранцам 52 государств мира по расширенному перечню оснований въезда в Украину", - говорится в сообщении.

Перечень включает поездки с деловой, частной, туристической целью, а также с целью лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта и для представителей иностранных СМИ с целью выполнения служебных обязанностей.

Преимуществом электронной визы является дистанционное представление документов в любое удобное время и получение электронной визы без необходимости посещения консульского учреждения, централизованное оформление всех е-виз в МИД Украины. Визу оформляют за 9 рабочих дней, за нее нужно будет заплатить $ 85, а ее срок - до 30 дней.

В перечень стран, граждане которых могут оформить е-визы для въезда в Украину, входят: