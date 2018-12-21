С 1 января МИД введет е-визы гражданам 52 стран для въезда в Украину
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"С 1 января 2019 МИД будет осуществлять централизованное оформление виз в электронном виде (e-виза) иностранцам 52 государств мира по расширенному перечню оснований въезда в Украину", - говорится в сообщении.
Перечень включает поездки с деловой, частной, туристической целью, а также с целью лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта и для представителей иностранных СМИ с целью выполнения служебных обязанностей.
Преимуществом электронной визы является дистанционное представление документов в любое удобное время и получение электронной визы без необходимости посещения консульского учреждения, централизованное оформление всех е-виз в МИД Украины. Визу оформляют за 9 рабочих дней, за нее нужно будет заплатить $ 85, а ее срок - до 30 дней.
В перечень стран, граждане которых могут оформить е-визы для въезда в Украину, входят:
- Австралия
- Багамские Острова,
- Барбадос,
- Бахрейн,
- Белиз,
- Боливия,
- Бутан,
- Вануату,
- Гаити,
- Гватемала,
- Гондурас,
- Гренада,
- Доминика,
- Доминикана,
- Эквадор,
- Индонезия,
- Камбоджа,
- Кирибати,
- КНР,
- Колумбия,
- Коста-Рика,
- Кувейт,
- Лаос,
- Маврикий,
- Малайзия,
- Мальдивы,
- Мексика,
- Маршалловы Острова,
- Микронезия,
- Мьянма,
- Науру,
- Непал,
- Никарагуа,
- Новая Зеландия,
- Оман, Палау,
- Перу,
- Сальвадор,
- Самоа,
- Саудовская Аравия,
- Сейшельские Острова,
- Сент-Винсент и Гренадины,
- Сент-Люсия, Сингапур,
- Соломоновы Острова,
- Суринам,
- Таиланд,
- Тимор Тимора,
- Тринидад и Тобаго,
- Тувалу,
- Фиджи,
- Ямайка.
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