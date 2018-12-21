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С 1 января МИД введет е-визы гражданам 52 стран для въезда в Украину

С 1 января 2019 министерство иностранных дел Украины вводит оформления электронных виз для въезда в Украину гражданам 52 государств

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"С 1 января 2019 МИД будет осуществлять централизованное оформление виз в электронном виде (e-виза) иностранцам 52 государств мира по расширенному перечню оснований въезда в Украину", - говорится в сообщении.

Перечень включает поездки с деловой, частной, туристической целью, а также с целью лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта и для представителей иностранных СМИ с целью выполнения служебных обязанностей.

Преимуществом электронной визы является дистанционное представление документов в любое удобное время и получение электронной визы без необходимости посещения консульского учреждения, централизованное оформление всех е-виз в МИД Украины. Визу оформляют за 9 рабочих дней, за нее нужно будет заплатить $ 85, а ее срок - до 30 дней.

В перечень стран, граждане которых могут оформить е-визы для въезда в Украину, входят:

  • Австралия
  • Багамские Острова,
  • Барбадос,
  • Бахрейн,
  • Белиз,
  • Боливия,
  • Бутан,
  • Вануату,
  • Гаити,
  • Гватемала,
  • Гондурас,
  • Гренада,
  • Доминика,
  • Доминикана,
  • Эквадор,
  • Индонезия,
  • Камбоджа,
  • Кирибати,
  • КНР,
  • Колумбия,
  • Коста-Рика,
  • Кувейт,
  • Лаос,
  • Маврикий,
  • Малайзия,
  • Мальдивы,
  • Мексика,
  • Маршалловы Острова,
  • Микронезия,
  • Мьянма,
  • Науру,
  • Непал,
  • Никарагуа,
  • Новая Зеландия,
  • Оман, Палау,
  • Перу,
  • Сальвадор,
  • Самоа,
  • Саудовская Аравия,
  • Сейшельские Острова,
  • Сент-Винсент и Гренадины,
  • Сент-Люсия, Сингапур,
  • Соломоновы Острова,
  • Суринам,
  • Таиланд,
  • Тимор Тимора,
  • Тринидад и Тобаго,
  • Тувалу,
  • Фиджи,
  • Ямайка.
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