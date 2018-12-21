Российский ракетный фрегат с вертолетом движется в направлении Азовского моря, - Reuters
21 декабря, 2018, 13:14
Российский ракетный фрегат движется у побережья Феодосии в направлении Азовского моря
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.
По словам собеседника агентства, фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму.
На борту фрегата виден вертолет, пишет агентство.
28 ноября сообщалось, что из Черного в Азовское море отправился российский морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин".
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