Российский ракетный фрегат с вертолетом движется в направлении Азовского моря, - Reuters

21 декабря, 2018, 13:14

Российский ракетный фрегат движется у побережья Феодосии в направлении Азовского моря

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника агентства, фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму.

На борту фрегата виден вертолет, пишет агентство.

28 ноября сообщалось, что из Черного в Азовское море отправился российский морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин".