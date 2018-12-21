Россия испытала гиперзвуковую ракету "Циркон", - разведка США
Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетами разведки США.
По информации собеседников телеканала, испытание прошло 10 декабря. В его ходе ракета развила максимальную скорость в 8 Маха, то есть в восемь раз больше скорости звука, скорости около 9800 километров в час.
Отмечается, что, начиная с 2015 года, Россия провела пять полноценных испытаний этой гиперзвуковой ракеты.
Читайте также: Непредсказуемая траектория Кремля. Почему Путин грозит миру новым оружием
Источник телеканала также добавил, что в разведданных указывается, что серийное производство ракеты планируется начать в 2021 году, но на вооружение она будет принята не раньше 2022 года.
1 марта 2018, президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятия на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.
"Ни у кого другого такого оружия пока нет ... А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - заявил тогда Путин.
Отметим, что Пентагон рассчитывает провести испытания своей гиперзвуковой оружия в 2019 году.
Ранее CNBC со ссылкой на доклад американской разведки сообщал, что Россия потеряла ядерную боеголовку в Баренцевом море.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-