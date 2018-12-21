Россия испытала гиперзвуковую ракету "Циркон", - разведка США

21 декабря, 2018, 15:38

Россия провела очередное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования Циркон

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетами разведки США.

По информации собеседников телеканала, испытание прошло 10 декабря. В его ходе ракета развила максимальную скорость в 8 Маха, то есть в восемь раз больше скорости звука, скорости около 9800 километров в час.

Отмечается, что, начиная с 2015 года, Россия провела пять полноценных испытаний этой гиперзвуковой ракеты.

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Источник телеканала также добавил, что в разведданных указывается, что серийное производство ракеты планируется начать в 2021 году, но на вооружение она будет принята не раньше 2022 года.

1 марта 2018, президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятия на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

"Ни у кого другого такого оружия пока нет ... А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - заявил тогда Путин.

Отметим, что Пентагон рассчитывает провести испытания своей гиперзвуковой оружия в 2019 году.

Ранее CNBC со ссылкой на доклад американской разведки сообщал, что Россия потеряла ядерную боеголовку в Баренцевом море.