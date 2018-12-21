Россия выслала шведского дипломата, написавшего книгу "Народ Путина"

21 декабря, 2018, 17:10

Российская Федерация выслала из Москвы атташе по культуре посольства Швеции Калле Книивиля

Об этом сообщает издание Expressen .

"Россия высылает шведского дипломата и журналиста Калле Книивиля. Российское решение является прямым следствием того, что Швеция недавно отказала в выдаче виз двум российским дипломатам, поскольку ... они имеют опыт разведки", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Швеции Патрик Нильссон подтвердил, что шведского дипломата попросили покинуть Москву. Департамент информации и печати МИД РФ комментировать эту информацию отказался.

В марте 2018 Швеция была в числе стран Запада, объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипача. Стокгольм тогда послал одного человека.

Калле Книивиля - шведский дипломат и журналист финского происхождения, работал в шведской газете Sydsvenskan, бывший московский корреспондент финской газеты Kansan Uutiset. Он - автор четырех книг, в том числе "Народ Путина" о последователях российского президента, "Крым наш" - об аннексии полуострова, "Дети Империи" - о русскоязычном населении Балтии.

Ранее из России выслали словацкого военного дипломата в ответ на депортацию Братиславой российского дипломата-шпиона .