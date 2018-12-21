Россия выслала шведского дипломата, написавшего книгу "Народ Путина"
Об этом сообщает издание Expressen .
"Россия высылает шведского дипломата и журналиста Калле Книивиля. Российское решение является прямым следствием того, что Швеция недавно отказала в выдаче виз двум российским дипломатам, поскольку ... они имеют опыт разведки", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Швеции Патрик Нильссон подтвердил, что шведского дипломата попросили покинуть Москву. Департамент информации и печати МИД РФ комментировать эту информацию отказался.
В марте 2018 Швеция была в числе стран Запада, объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипача. Стокгольм тогда послал одного человека.
Калле Книивиля - шведский дипломат и журналист финского происхождения, работал в шведской газете Sydsvenskan, бывший московский корреспондент финской газеты Kansan Uutiset. Он - автор четырех книг, в том числе "Народ Путина" о последователях российского президента, "Крым наш" - об аннексии полуострова, "Дети Империи" - о русскоязычном населении Балтии.
Ранее из России выслали словацкого военного дипломата в ответ на депортацию Братиславой российского дипломата-шпиона .
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