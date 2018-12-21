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Россия отказывается возвращать ценности, вывезенные из Германии после Второй мировой


фото: dw
В России отвергают возможность возвращения культурных ценностей, вывезенных из Германии после Второй мировой войны

Об этом заявил 20 декабря в интервью российским СМИ глава департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов, передает Deutsche Welle .

По его словам, российские музеи иногда покупают за собственные деньги или средства из бюджета ранее похищенные экспонаты, которые потом находятся на американских и европейских аукционах.

Российская издание "Известия" сообщило, что в Германии настаивают на возвращении Россией вывезенных после войны культурных объектов. Среди них находки археолога Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann) и Эберсвальдское сокровище - большое собрание доисторических золотых изделий.

Газета сослалась на посольство ФРГ в Москве, которое в свою очередь передало слова уполномоченного правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моники Грюттерс (Monika Grütters).

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2013 году поднимала вопрос о возвращении предметов искусства, вывезенных в СССР. Сейчас, как сообщает российское издание, Берлин "будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ".

В Германии считают, что культурные объекты, которые "воплощают выдающиеся достижения нации", не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, что, в частности, подтверждают Гаагские правила ведения войны 1907 года. Экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой заявил, что обмен трофейными ценностями не может обсуждаться, пока между Москвой и Берлином нет "политического диалога".

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