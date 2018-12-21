Россия отказалась от переговоров в рамках Будапештского меморандума, - Волкер
В интервью изданию День Волкер заявил, что США поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума, но Россия отклонила предложение.
"Она отказалась, потому что стала единственной страной, нарушившей Будапештский меморандум, который был форумом, на котором подобная ситуация должна быть урегулирована. Об этом говорить полезно, потому что это иллюстрирует, что проблемой был не форум, о котором мы говорим, а нежелание России закончить конфликт и взять ответственность за свои действия", - подчеркнул Волкер.
Будапештский меморандум был заключен 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. США, РФ и Великобритания обязались воздерживаться от угрозы силы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
- 5 декабря МИД Украины призвал страны-участницы Будапештского меморандума - Великобританию, США и Россию - провести срочные консультации в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.
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