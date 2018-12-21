РФ испытывает на Донбассе российские образцы вооружения

21 декабря, 2018, 14:14

Командование российских оккупационных войск продолжает использовать Донбасс для испытания новейших российских образцов вооружения

Об этом сказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны, сообщает Укринформ .

"С начала декабря с.г. с территории РФ завезено несколько партий экспериментальных беспилотных летательных аппаратов и прибыло более десяти российских специалистов для исследования их эффективности при применении в боевых условиях. В то же время в составе отдельных подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ были сформированы специальные группы и начата их подготовка по вопросам управления беспилотными летательными аппаратами", - отметил Гуцуляк.

19 декабря одной из указанных групп под руководством российских разработчиков беспилотных летательных аппаратов, прибывших на Донбасс, исследовалась эффективность их применения, в том числе для прицельного сброса средств поражения на объекты, расположенные в населенных пунктах.