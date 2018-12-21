РФ испытывает на Донбассе российские образцы вооружения
Об этом сказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны, сообщает Укринформ .
"С начала декабря с.г. с территории РФ завезено несколько партий экспериментальных беспилотных летательных аппаратов и прибыло более десяти российских специалистов для исследования их эффективности при применении в боевых условиях. В то же время в составе отдельных подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ были сформированы специальные группы и начата их подготовка по вопросам управления беспилотными летательными аппаратами", - отметил Гуцуляк.
19 декабря одной из указанных групп под руководством российских разработчиков беспилотных летательных аппаратов, прибывших на Донбасс, исследовалась эффективность их применения, в том числе для прицельного сброса средств поражения на объекты, расположенные в населенных пунктах.
- Напомним, 14 октября на временно оккупированную территорию Донецкой области зашла очередная колонна военных грузовиков вооруженных формирований из Российской Федерации.
- 21 декабря очередной псевдогуманитарний конвой из России на оккупированный Донбасс снова нарушил суверенитет Украины.
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