"Отдыхаю от командира": украинский моряк Попов в СИЗО Москвы шутит и троллит следователя

21 декабря, 2018, 11:00

Украинский пленный моряк, капитан-лейтенант катера "Никополь" Сергей Попов пошутил, что в московском СИЗО "Лефортово" отдыхает от "командира, который звонит с криками утром"

Об этом сообщил адвокат военнопленного моряка Гаджи Алиев в Facebook.

По его словам, 20 декабря Верховный суд оккупированного Крыма рассмотрел апелляционную жалобу на заключение под стражу украинского моряка. Впрочем, на судебное заседание в СИЗО, которое проходило в Москве по видеоконференцсвязи, его не допустили. А вместо него пригласили адвоката, который принял участие в судебном заседании и, таким образом, нарушили право на защиту военнопленного Попова.

Но адвокат смог увидеть его и услышать, как моряк заявил, что он военнопленный и просил, чтобы к нему применялись нормы Женевской конвенции. Он также отказался давать показания, но рассказал о пребывании в СИЗО "Лефортово".

"Спокойно в камере, - говорит: отдыхаю, не звонит утром командир с криком "нахрена не доделали ..." или "у нас тутполомка, что ты спишь", - передал Гаджи Алиев.

Адвокат написал, что Сергей веселый и позитивный человек, а также шутит много.

"Несколько раз напоминал следователю, что он старше следователя по званию. Следователь попался понимающий", - написал он.

Попов рассказал, что попал в камеру, где есть телевизор, который не работал из-за отсутствия антенны. На заявления с просьбой предоставить ему антенну администрация СИЗО не отреагировала, поэтому он сделал самодельную из подручных средств, так как он электромеханик.

"В результате круглосуточно по телевизору только об Украине и говорят, я столько сюжетов об Украине дома не видел! Неужели в Казахстане, Беларуси и других странах ничего интересного не происходит, зачем столько новостей об Украине?" - написал он.

Он также получил письмо от гражданина РФ со словами поддержки и подписью "не все россияне козлы". Моряк благодарен волонтерам, а также всем, кто откликнулся.

"Переданная волонтерами одежда подошла в размер в размер, так, как даже на флоте Украины не выдают", - сказал он.

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