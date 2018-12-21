"Отдыхаю от командира": украинский моряк Попов в СИЗО Москвы шутит и троллит следователя
Об этом сообщил адвокат военнопленного моряка Гаджи Алиев в Facebook.
По его словам, 20 декабря Верховный суд оккупированного Крыма рассмотрел апелляционную жалобу на заключение под стражу украинского моряка. Впрочем, на судебное заседание в СИЗО, которое проходило в Москве по видеоконференцсвязи, его не допустили. А вместо него пригласили адвоката, который принял участие в судебном заседании и, таким образом, нарушили право на защиту военнопленного Попова.
Но адвокат смог увидеть его и услышать, как моряк заявил, что он военнопленный и просил, чтобы к нему применялись нормы Женевской конвенции. Он также отказался давать показания, но рассказал о пребывании в СИЗО "Лефортово".
"Спокойно в камере, - говорит: отдыхаю, не звонит утром командир с криком "нахрена не доделали ..." или "у нас тутполомка, что ты спишь", - передал Гаджи Алиев.
Адвокат написал, что Сергей веселый и позитивный человек, а также шутит много.
"Несколько раз напоминал следователю, что он старше следователя по званию. Следователь попался понимающий", - написал он.
Попов рассказал, что попал в камеру, где есть телевизор, который не работал из-за отсутствия антенны. На заявления с просьбой предоставить ему антенну администрация СИЗО не отреагировала, поэтому он сделал самодельную из подручных средств, так как он электромеханик.
"В результате круглосуточно по телевизору только об Украине и говорят, я столько сюжетов об Украине дома не видел! Неужели в Казахстане, Беларуси и других странах ничего интересного не происходит, зачем столько новостей об Украине?" - написал он.
Он также получил письмо от гражданина РФ со словами поддержки и подписью "не все россияне козлы". Моряк благодарен волонтерам, а также всем, кто откликнулся.
"Переданная волонтерами одежда подошла в размер в размер, так, как даже на флоте Украины не выдают", - сказал он.
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- Сергей Попов - капитан-лейтенант бронированного артиллерийского катера "Никополь". Сергей родом из Донецка, служил до 2014 года в Крыму, после оккупации Крыма переехал служить в Одессу.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков до 25 января 2019 года.
- "Уполномоченный по правам человека в Крыму" Людмила Лубина рассказала об условиях, в которых находятся задержанные и арестованные украинские моряки .
- СБУ сообщила, что украинские моряки в Керченском проливе подверглись 6 видам нападения .
- Сообщалось, что трое раненых моряков перевели из больницы в СИЗО "Матросская тишина". Затем появилась информация, что 21 украинского моряка перевезли в Москву в "Лефортово".
- 10 захваченных Россией моряков объявили, что они военнопленные.
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