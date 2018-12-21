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"Это ядерный вариант". Волкер объяснил, почему Россию не отключают от SWIFT

Сейчас нельзя применять как ограничительную меру отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT)

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сказал в интервью газете "День".

"Меня спросили о всевозможных вариантах санкций, включая SWIFT. И мой ответ был таков: это будет ядерный вариант, поскольку это не только повлияет на Россию, а также и на наших союзников. Поэтому их - такие санкции - нельзя исключать, но они не есть то, что может быть использовано", - заявил Волкер.

По его словам, существует большое количество идей относительно других антироссийских санкций.

"Но на этом этапе я считаю, что самым важным для США является четкое трансатлантическое единство и солидарность, поддержка Украины после недавнего российского нападения, безопасность Украины, территориальная целостность и суверенитет. Мы не хотим, чтобы США заходили слишком вперед, чтобы наши европейские союзники не рассматривали это как конфронтацию между США и Россией. Ведь это совсем не так", - отметил спецпредставитель США.

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