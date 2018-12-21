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Протесты "желтых жилетов" во Франции: около 3000 пострадавших

Во Франции во время протестов "желтых жилетов" пострадала 2891 человек

Об этом сообщает представитель МВД Франции, передает BFMTV .

С середины ноября во время протестов получили травмы 1843 гражданских лица и 1048 полицейских. Кроме того, 9 человек погибло.

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