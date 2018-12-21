Протесты "желтых жилетов" во Франции: около 3000 пострадавших
21 декабря, 2018, 09:19
Во Франции во время протестов "желтых жилетов" пострадала 2891 человек
Об этом сообщает представитель МВД Франции, передает BFMTV .
С середины ноября во время протестов получили травмы 1843 гражданских лица и 1048 полицейских. Кроме того, 9 человек погибло.
- Напомним, движение "желтых жилетов" возник в соцсетях. Распознать друг друга участники могут по желтому аварийном жилету.
- На фоне протестов "желтых жилетов" во Франции пророссийские аккаунты распространяют ложную информацию об акциях.
- 4 декабря стало известно, что французское правительство отсрочит увеличение налога на топливо , введение которого привело массовые протесты.
- 8 декабря во Франции протесты "желтых жилетов" вспыхнули с новой силой .
- СБУ заявила, что протестами "желтых жилетов" во Франции руководят спецслужбы России . Спецслужбы Франции проверят влияние России на протесты.
- Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что протесты привели к "экономической катастрофы" .
- 10 декабря Президент Франции Эммануэль Макрона обратился к гражданам по поводу протестов так называемых "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо, экологического налога и экономической политики правительства в целом.
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