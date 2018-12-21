Под Киевом перевернулся автобус с пассажирами, 8 пострадавших
21 декабря, 2018, 09:45
В пятницу, 21 декабря, на автодороге Киев-Обухов вблизи села Плюты перевернулся маршрутный автобус Mercedes-Benz с пассажирами
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Авария произошла около 7:00. Из-за гололеда водитель маршрутки не справился с управлением.
По предварительной информации, в результате ДТП 8 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Всего в момент аварии в автобусе находились 30 человек.
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