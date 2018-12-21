Под Киевом перевернулся автобус с пассажирами, 8 пострадавших

21 декабря, 2018, 09:45

В пятницу, 21 декабря, на автодороге Киев-Обухов вблизи села Плюты перевернулся маршрутный автобус Mercedes-Benz с пассажирами

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авария произошла около 7:00. Из-за гололеда водитель маршрутки не справился с управлением.

По предварительной информации, в результате ДТП 8 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Всего в момент аварии в автобусе находились 30 человек.