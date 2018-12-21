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По задолженности по "заоблачным" платежкам субсидий лишать не будут, - Гройсман


фото: kmu.gov.ua
Никаких предварительных начислений за потери быть не может. Платить за это не нужно

Об этом во время часа вопросов к правительству в эфире Еспресо.TV заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Народный депутат от "Народного фронта" Максим Бурбак пожаловался, что в его избирательном округе облгазы насчитывают домохозяйствам, не оборудованным счетчиками, дополнительные счета. Люди переживают, что из-за задолженности будут снимать субсидии.

"Никаких задолженностей нет. Если человек употребил газ - он за него должен заплатить. Никаких предварительных начислений ни за какие потери и т.д. быть не может - это все ерунда. Платить за это не нужно. Более того, на субсидии это не имеет никакого влияния "- убеждает премьер.

По словам Гройсмана, правительство уже обратился к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов по соблюдению законодательства. "Это монопольная история, и с монополистами надо жестко действовать, но надо, чтобы мы действовали в рамках здравого смысла и закона".

Также, по словам главы правительства, на это обратили внимание Антимонопольного комитета, который имеет полномочия штрафовать монополистов.

"Это и будет лучшим примером защиты прав украинцев", - добавил Гройсман.

  • Ранее сообщалось, что квитанции об оплате по завышенным тарифам получили многие потребители.

  • 7 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежами.

  • В случае получения квитанции об оплате по завышенным тарифам стоит сразу обращаться с заявлением к поставщику газа, посоветовал руководитель департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк.

 

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