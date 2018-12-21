Парубий с Волкером решали, как вернуть захваченных РФ моряков
21 декабря, 2018, 18:01
Во время встречи председателя Верховной Рады Андрейя Парубия со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером были обсуждены шаги по возвращению украинских моряков, захваченных Россией
Об этом сообщил Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает РБК-Украина.
Парубий отметил, что украинские моряки и корабли должны вернуться в украинские порты.
"С Куртом Волкером мы проговаривали механизмы и шаги для освобождения украинских моряков и украинских кораблей, которые должны вернуться в украинские порты", - сказал глава ВР.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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