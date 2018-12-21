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Парубий с Волкером решали, как вернуть захваченных РФ моряков


фото: informator.news
Во время встречи председателя Верховной Рады Андрейя Парубия со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером были обсуждены шаги по возвращению украинских моряков, захваченных Россией

Об этом сообщил Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает РБК-Украина.

Парубий отметил, что украинские моряки и корабли должны вернуться в украинские порты.

"С Куртом Волкером мы проговаривали механизмы и шаги для освобождения украинских моряков и украинских кораблей, которые должны вернуться в украинские порты", - сказал глава ВР.

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