Парубий с Волкером решали, как вернуть захваченных РФ моряков

21 декабря, 2018, 18:01

Во время встречи председателя Верховной Рады Андрейя Парубия со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером были обсуждены шаги по возвращению украинских моряков, захваченных Россией

Об этом сообщил Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает РБК-Украина.

Парубий отметил, что украинские моряки и корабли должны вернуться в украинские порты.

"С Куртом Волкером мы проговаривали механизмы и шаги для освобождения украинских моряков и украинских кораблей, которые должны вернуться в украинские порты", - сказал глава ВР.