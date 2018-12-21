Парубий подписал закон о трехлетнем бюджете
21 декабря, 2018, 13:45
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)"
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - возвращено с подписью главы Верховной Рады, направлен на подпись президенту.
- Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".
- В МВФ заявили, что введение Радой среднесрочного бюджетного планирования является знаковым событием для развития системы публичных финансов Украины.
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