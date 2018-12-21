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Парубий подписал закон о трехлетнем бюджете


фото: rada.gov.ua
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)"

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа - возвращено с подписью главы Верховной Рады, направлен на подпись президенту.

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