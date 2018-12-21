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От России исходит главная угроза на международном уровне, - Чапутович


фото: East News
Россия представляет основную угрозу и ее нужно сдерживать. Санкции против России должны действовать до тех пор, пока она не изменит своего поведения

Это в Лондоне после завершения в четверг польско-британских межправительственных консультаций подчеркнул глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Interia.pl .

"Мы согласны с Великобританией в оценке международной среды и того, что от России исходит главная угроза и ее надо сдерживать. Санкции нужно удерживать до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения", - заявил Чапутович.

Он подчеркнул, что это касается действий России в Украине, на Западных Балканах, а также задействование РФ в конфликте в Сирии.

"Иными словами, у нас схожие взгляды на международные дела: угрозу со стороны России и необходимость поддержки Украины и Западных Балкан, противодействие дезинформации и наконец - поддержку стран, относящихся к Восточному партнерству", - подчеркнул Чапутович.

Он добавил, что речь идет о поддержке их независимости, в том числе и экономического потенциала, чтобы они могли противодействовать российскому вмешательству.

Чапутович сообщил, что создание в Польше совместного польско-британского центра по противодействию дезинформации является на этапе "вступительных разговоров". Он обратил внимание, что подобные инструменты уже функционируют в рамках ЕС, в частности в Финляндии, странах Балтии и на Балканах.

"Это свидетельствует о необходимости и понимании, что нужно оказывать сопротивление попыткам вмешательства и гибридным угрозам", - подчеркнул Чапутович.

Он добавил, что Польша и Великобритания понимают необходимость действий в этом направлении.

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