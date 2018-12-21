Оккупанты на Донбассе били по ВСУ запрещенным вооружением
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - говорится в сообщении.
Как уточнили в штабе, оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении.
Кроме того, опорные пункты Объединенных войск в районе Чермалыка и Лебединского на Мариупольском направлении были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - отметили в штабе.
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