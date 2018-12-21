Оккупанты на Донбассе били по ВСУ запрещенным вооружением

21 декабря, 2018, 18:52

С начала текущих суток российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Как уточнили в штабе, оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении.

Кроме того, опорные пункты Объединенных войск в районе Чермалыка и Лебединского на Мариупольском направлении были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - отметили в штабе.