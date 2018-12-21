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Оккупанты 8 раз нарушили режим тишины, ранен боец Объединенных сил


фото: REUTERS
В четверг, 20 декабря, российские наемники на Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинских военных, при этом трижды - из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Из 82-мм минометов террористы обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Луганского на Донецком направлении и Гнутово на Мариупольском направлении, из 120-мм минометов недалеко от населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики били вблизи населенных пунктов Станица Луганская на Луганском направлении, Марьинка, Красногоровка, Луганское - на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Гнутово и Лебединское - на Мариупольском направлении.

В результате вражеских обстрелов ранен один украинский военный.

С начала суток 21 декабря по состоянию на 7:00 боевики обстреляли позиции украинских военных недалеко от населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении.

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