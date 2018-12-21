Норвежские биатлонисты возмущены, что пойманный на допинге россиянин продолжает выступать

21 декабря, 2018, 09:23

Норвежцы Йоханнес Бо и Тарьей Бо возмущены, что дисквалифицированный за допинг россиянин Александр Логинов вернулся в биатлон

Об этом сообщает NRK .

"Мы ничего не можем сделать с тем, что он выходит на старт. С этим нужно жить. Я просто должен делать все, что в моих силах, чтобы все время быть впереди него. Тогда проблем нет", - заявил Йоханнес Бо.

В то же время, Тарьей Бо возмущен, что дисквалифицированные за допинг биатлонисты, получают возможность возвращаться.

"Трудно видеть, что отстраненные за допинг возвращаются, но таковы правила - два года и обратно. Хорошо, что Йоханнес обошел его", - сказал Тарьей Бо.

20 декабря Логинов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове Место, уступив лишь Йоханнесу Бо. В общем зачете россиянин также идет вторым после норвежца.